BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat die von der Bundesregierung vorgesehene Zusammensetzung der Kommission für den Kohleausstieg scharf kritisiert. "Die Kommission kann nur erfolgreich sein, wenn sie von den unterschiedlichsten Akteuren breit getragen wird", sagte Baerbock der Rheinischen Post. Sie nannte es unerklärlich, "dass das Parlament an dieser Stelle so missachtet wird".

Die Regierung plant, nur Abgeordnete der Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD an dem Diskussionsprozess in dem Gremium zu beteiligen. Grüne, Linke, FDP und AfD aus dem Bundestag erhalten kein Mitspracherecht. Die Besetzung der Kommission hat sich zu einem zähen Ringen zwischen den Ministerien entwickelt. Der geplante Beschluss durch das Kabinett wurde vergangene Woche nach Widerstand aus Bayern kurzfristig wieder von der Tagesordnung genommen. In Berlin wird erwartet, dass die Vorsitzenden und die beteiligten Verbände nun am Mittwoch von der Regierung benannt werden.

Der Auftrag der Kommission ist hingegen bereits definiert. Am wichtigsten ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze in den Braunkohlerevieren im Rheinland, in Mitteldeutschland und in der Lausitz. Die Fachleute sollen deshalb einen wirtschaftlich verträglichen Weg aufzeigen, wann die klimaschädlichen Kraftwerke vom Netz gehen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will bis 2030 etwa die Hälfte der Braun- und Steinkohlekraftwerke abschalten. Umweltschützer und Grüne dringen auf ein früheres Kohleaus.

