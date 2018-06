Finanzwerte machen seit Monaten keinen Spaß, die Niedrigzinsen sorgen für schwindende Profite - das nagt am Kursniveau. Zuletzt sorgten die politischen Unsicherheiten in Italien für zusätzliche Turbulenzen in der Bankbranche. Die italienische Großbank UniCredit und die französische Société Générale (SocGen) erwägen nun eine Fusion. Beiden Aktien hilft das heute aufwärts.

