Der USD/CAD steht am Montag erneut unter Verkaufsdruck und so findet der Handel am unteren Ende der Tagesrange statt. Die erneuten Ängste um einen Handelskrieg belasten am Montag den US-Dollar und so baut das Paar sein Scheitern im Bereich der psychologischen Marke von 1,30 aus, welche mit dem besser als erwarteten US NFP Bericht am Freitag erreicht ...

