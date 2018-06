Warum auch Draghi den Kollaps nicht mehr verhindern kann

Schon einmal rettete EZB-Präsident Mario Draghi die Eurozone vor dem Auseinanderbrechen. Doch jetzt wird Draghi das Kunststück nicht mehr gelingen.

Als die Finanzmärkte im Hochsommer 2012 darauf spekulierten, dass die Eurozone demnächst auseinander brechen würde, da waren es vor allem die Worte und Taten eines Mannes, die die Märkte beruhigten. In den Wochen zuvor waren die Renditen bei italienischen und spanischen Staatsanleihen stark angestiegen. Die Märkte preisten mit einer immer höheren Wahrscheinlichkeit eine baldige Zahlungsunfähigkeit der Euro-Krisenstaaten ein und wollten ihnen - wegen des hohen Risikos - nur noch zu hohen Zinssätzen Geld leihen.

Klar war: Von den Regierungen der Eurozone würde die Rettung nicht kommen. Letzte Hoffnung der Finanzmärkte: Die EZB musste einschreiten, zum Beispiel, indem sie Anleihen der Krisenstaaten aufkaufte und damit half, die Zinsen zu senken.

In einer Rede in London sagte EZB-Präsident Mario Draghi dann am 26. Juli 2012 die Worte, die eine nachhaltige Reaktion an den Finanzmärkten zur Folge hatten:

"Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough."

(Übersetzung: "Innerhalb unseres Mandates ist die EZB bereit, alles zu tun was nötig ist, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.")

In den folgenden Tagen gingen die Renditen bei den Anleihen der Euro-Krisenstaaten deutlich zurück. Draghis Botschaft wurde verstanden: Im Notfall würde die EZB einspringen und Ländern wie Italien oder Spanien Geld zur Verfügung stellen, falls diese sich nicht mehr durch Anleiheemissionen mit Geld versorgen könnten.

Nur eine Woche nach der London-Rede untermauerte Draghi seine Worte mit Fakten. Die EZB beschloss ihr Anleihekaufprogramm "Outright Monetary Transactions" (OMT). Im Rahmen dieses Programms würde die EZB im Notfall unbegrenzt die Anleihen einzelner Krisenstaaten aufkaufen - allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Unbegrenzte Anleihekäufe sind der EZB tatsächlich möglich, weil sie sich die Euro-Beträge, die zum Kauf der Anleihen notwendig sind, einfach selbst erschaffen kann - und zwar tatsächlich unbegrenzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...