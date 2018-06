US-Zinsen: Relativ betrachtet so hoch wie noch nie!

Die Zinsen in den USA wirken auf den ersten Blick eigentlich nicht übermäßig hoch. Es kommt aber darauf an, welchen Maßstab man ansetzt. Gegenüber dem Rest der Welt sind die Zinsen historisch hoch.

In der Eurozone und in Japan sind die ersten Zinsschritte nach oben noch ein ganzes Stück entfernt. Zusammen mit den QE-Programmen in der Eurozone und Japan hält dies die Zinsen tief. Es hält die Zinsen sogar so tief, dass die USA ein historisch nie dagewesenes Niveau erreichen.

Rendite der 10-jährigen US-Anleihen; Quelle: Guidants

Gegenüber Westeuropa sind die Zinsen in den USA ausnahmslos höher. Als Maßstab gilt die Rendite für 10-jährige Anleihen. Grafik 1 zeigt, dass das so noch nie der Fall war. Historisch betrachtet waren die Zinsen in den USA niedriger als im Rest der Welt. Heute ist genau das Gegenteil der Fall.

Den vollständigen Artikel lesen ...