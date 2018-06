DIRK-Stimmungsbarometer - Nach Einschätzung der Unternehmen wird sich die Unternehmenslage zukünftig verbessern DGAP-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband / Schlagwort(e): Studie DIRK-Stimmungsbarometer - Nach Einschätzung der Unternehmen wird sich die Unternehmenslage zukünftig verbessern (News mit Zusatzmaterial) 04.06.2018 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung DIRK-Stimmungsbarometer - Nach Einschätzung der Unternehmen wird sich die Unternehmenslage zukünftig verbessern Frankfurt am Main/Nürnberg, 04. Juni 2018. Das Geschäftsklima in Deutschland wird laut DIRK- Stimmungsbarometer 2018 erneut positiv bewertet und im Vergleich zum Vorjahr sogar noch besser eingeschätzt. Das gilt sowohl für die aktuelle als auch die zukünftige Lage der Unternehmen. Mit Blick auf die derzeitige wirtschaftliche Lage zeigt der DIRK-Stimmungsindikator einen weiteren Anstieg auf aktuell 37 Punkte. Damit steht der Indikator auf dem höchsten Wert seit 2011. Auch das Wachstumspotential für das eigene Unternehmen wird im laufenden Jahr stärker eingestuft als noch in den Vorjahren. Der Zukunftsindikator ergab in der aktuellen Umfrage einen Wert von 44 Punkten, was einem Anstieg von 9 Punkten im Vergleich zu 2017 entspricht. Der positive Trend wird weiter fortgesetzt. Die Ergebnisse des diesjährigen Sonderthemas der Umfrage "Investorenkriterien im Zeitalter der Digitalisierung. Right Team, Right Story, Right Price" werden im Rahmen der 21. DIRK-Konferenz am Dienstag, den 05.06.2018, in Frankfurt vorgestellt. Für weitere Informationen: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband Hannes Bauschatz Reuterweg 81 60323 Frankfurt am Main T. +49 (0)69.9590 9490 M. +49 (0)160.4107 279 hbauschatz@dirk.org www.dirk.org Über die Studie: Die Ergebnisse stammen aus dem DIRK-Stimmungsbarometer, für das GfK einmal im Jahr mehr als 300 Investor Relations Manager börsennotierter Gesellschaften in Deutschland, in Österreich und der Schweiz befragt. Die Umfrage besteht aus der Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Lage des eigenen Unternehmens sowie einem wechselnden Sonderthema, das diesmal "Investorenkriterien im Zeitalter der Digitalisierung. Right Team, Right Story, Right Price" behandelte. Aus den Ergebnissen werden zwei Indikatoren gebildet, die sich zum einen auf die aktuelle und zum anderen auf die zukünftige Lage der Unternehmen beziehen. Sie stellen jeweils die Differenz zwischen den positiven und negativen Antworten dar und bewegen sich zwischen +100 und -100 Punkte. Über den DIRK: Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR- Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JYYDACGDBB Dokumenttitel: DIRK Stimmunsgbarometer 2018 04.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 691715 04.06.2018

