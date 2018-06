FRANKFURT (Dow Jones)--Fester sind die europäischen Aktienmärkte in die neue Handelswoche gestartet. Die starken Vorlagen vom Freitag aus den USA und freundlich tendierende asiatische Börsen sorgen auch hierzulande für eine Fortsetzung der Erholung. Daneben ebben die Sorgen vor negativen Auswirkungen der italienischen Politik ab. Das spiegeln weiter stark fallende Renditen italienischer Anleihen wider.

Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 12.791 Punkte, nachdem er im Hoch schon 12.846 erreicht hatte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent auf 3.475 Zähler zu. Am stärksten steigen die Indizes in Italien und Spanien, die zuletzt unter den politischen Entwicklungen besonders gelitten hatten. Diese werden nun aber zunächst etwas gelassener gesehen. Die Leitindizes gewinnen jeweils rund 1 Prozent.

Übergeordnet sehen Händler aber weiter im drohenden Handelsstreit mit den USA und hohen Rohstoffpreisen Belastungsfaktoren für Aktien. Dazu mache die Inflation allmählich Sorgen, weshalb die Erzeugerpreise aus der Eurozone um 11.00 Uhr mit Spannung erwartet würden. Sollten sie zeigen, dass der jüngste Anstieg der Verbraucherpreise kein Ausreißer sei, gebe es bei der EZB Diskussionsbedarf im Hinblick auf ihre weiter stark expansive Geldpolitik.

Bayer kommt mit bereits erwarteter Kapitalerhöhung

Bei den Einzelaktien im Fokus stehen Bayer. Das Unternehmen hat nun die bereits erwartete Kapitalerhöhung zur restlichen Finanzierung des Kaufs von Monsanto eingeleitet. "Die Kapitalerhöhung ist wie erwartet klein", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf die rund 6 Milliarden Euro Volumen. Bayer notieren 0,7 Prozent im Plus. Bei der Kapitalmaßnahme können Aktionäre für 23 alte Aktien 2 neue zum Preis von 81 Euro je Stück beziehen. Die Erhöhung fällt geringer als erwartet aus dank höherer Einnahmen aus dem Verkauf von Covestro-Anteilen und Milliardeninvestition des Staatsfonds Temasek.

Bei Siemens Healthineers geht es um 1,1 Prozent nach oben. Siemens hat mitgeteilt, auch nach Ablauf der Haltefrist seinen Anteil von 85 Prozent an der Tochter behalten zu wollen. Auch der erwartete Aufstieg in den TecDAX steht bei der Aktie im Blick.

Übernahmespekulation bei den Banken

Übernahmespekulation treiben die Kurse in der Bankenbranche. Im DAX springen Deutsche Bank springen um 3,4 Prozent und Commerzbank um 1,8 Prozent. Händler verweisen auf einen Bericht der Financial Times, wonach sich Unicredit und Societe Generale mit der Möglichkeit einer Fusion beschäftigen. Die Franzosen habe mittlerweile aber Fusionsgespräche dementiert. Unicredit liegen nach anfänglich deutlich höheren Aufschlägen noch 1 Prozent im Plus, Societe Generale gewinnen 2,5 Prozent. Der Stoxx-Bankenindex gewinnt 1,0 Prozent.

In der Luftfahrtbranche heben weiter fallende Ölpreise und gute Nachrichten um Air France-KLM trübe Aussagen vom Branchenverband IATA wieder auf. Dieser hat nach entsprechenden Andeutungen bereits in der Vorwoche nun die Gewinnschätzungen für die Branche um 12 Prozent gesenkt.

Laut Marktteilnehmern laden die gesunkenen und niedrigen Kurse der Fluggesellschaften zum Einstieg von Großaktionären ein. So prüft die französische Hotelgruppe Accorhotels den Einstieg bei Air-France KLM und treibt damit die Aktie um fast 5 Prozent nach oben. Die Fluglinie stand zuletzt wegen massiver Streiks unter Druck, worauf der CEO Jean-Marc Janaillac zurücktrat. IAG steigen um 2 Prozent und Lufthansa um 2,3 Prozent. Accor liegen derweil 3,5 Prozent im Minus.

Der Subindex der als defensiv geltenden Pharmaaktien hinkt mit einem Plus von 0,2 Prozent deutlich hinterher. Händler halten in nächster Zeit stärkere Kursbewegungen bei den internationalen Pharmawerten für möglich, denn die wichtige ASCO-Konferenz in Chicago nähere sich ihrem Höhepunkt. Sie ist die weltweit bedeutendste Konferenz für Krebsmedikamente.

Wie üblich bewegen auch Umstufungen die Kurse, vor allem bei kleineren Werten. Wirecard gewinnen 2,7 Prozent auf fast 137 Euro, weil Goldman Sachs das Kursziel angehoben hat von 145 auf 168 Euro. Stratec Biomedical gewinnen 2,5 Prozent, nachdem die Deutsche Bank die Aktie zum Kauf empfohlen hat.

Euro steigt wieder

Der Euro nimmt seine Aufwärtstendenz wieder auf, die er - zumindest gegenüber dem Dollar - nach stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag unterbrochen hatte. Er kostet 1,1712, verglichen mit 1,1665 Dollar am späten Freitag. Das Tageshoch vom Freitag hat er nun wieder erreicht. Die Sorgen um die von der italienischen Politik ausgehenden Risiken zerstreuten sich weiter, heißt es. "Der Euro dürfte Unterstützung von den bevorstehen heimischen Daten bekommen, wie den Einzelhandelsumsätzen in der Eurozone am Dienstag und Daten der deutschen Industrie. Sie dürften einen Umschwung signalisieren, was die Entwicklung im zweiten Quartal angeht".

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.474,76 0,61 21,22 -0,83 Stoxx-50 3.098,98 0,44 13,71 -2,48 DAX 12.788,09 0,50 63,82 -1,00 MDAX 26.589,69 0,23 61,58 1,48 TecDAX 2.804,32 0,33 9,17 10,88 SDAX 12.508,60 0,03 4,02 5,23 FTSE 7.756,59 0,71 54,82 0,18 CAC 5.484,79 0,35 19,27 3,24 Bund-Future 161,28 -0,04 1,29 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1698 +0,28% 1,1690 1,1664 -2,6% EUR/JPY 128,12 +0,34% 128,19 127,74 -5,3% EUR/CHF 1,1544 +0,10% 1,1548 1,1527 -1,4% EUR/GBP 0,8756 +0,18% 0,8742 1,1430 -1,5% USD/JPY 109,53 +0,04% 109,68 109,52 -2,8% GBP/USD 1,3358 +0,08% 1,3371 1,3332 -1,1% Bitcoin BTC/USD 7.632,60 -1,2% 7.662,94 7.436,90 -44,1% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,67 -0,67 -0,06 Deutschland 10 Jahre 0,39 0,38 -0,04 USA 2 Jahre 2,49 2,48 0,60 USA 10 Jahre 2,92 2,90 0,50 Japan 2 Jahre -0,14 -10,81 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 -4,83 0,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,79 65,81 -0,0% -0,02 +10,1% Brent/ICE 76,71 76,79 -0,1% -0,08 +18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,30 1.293,68 -0,0% -0,38 -0,7% Silber (Spot) 16,42 16,41 +0,0% +0,01 -3,0% Platin (Spot) 901,25 903,45 -0,2% -2,20 -3,0% Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,2% +0,01 -6,7%

