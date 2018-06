Graz (ots) - Der berühmte finnische Ähtäri Zoo und die internationale Shopping Community Cashback World gehen ab sofort gemeinsame Wege. Durch die Kooperation wird der Ähtäri Zoo mit dem maßgeschneiderten Ähtäri Zoo Cashback Programm Teil der Shopping Community. Diese bietet ihren 9,5 Millionen Mitgliedern zahlreiche attraktive Einkaufsvorteile.



Im Zuge der Zusammenarbeit stellt die Cashback World Ähtäri Zoo ein innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das unter anderem die Ähtäri Zoo Cashback Card sowie eine Cashback App umfasst. Das Ähtäri Zoo Cashback Programm wird am 4. Juni 2018 offiziell starten.



"Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit der Shopping Community Cashback World. Nun haben wir die Möglichkeit, unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten. Wir gewähren ihnen nicht nur bei jedem Besuch unseres Zoos Vorteile, sondern eröffnen ihnen zusätzlich weitere attraktive Einkaufsmöglichkeiten bei anderen Partnern", erklärt Jonna Pietilä, CEO des Ähtäri Zoo.



"Der Ähtäri Zoo ist der einzige Ort in einem nordischen Land, an dem man Pandas sehen kann. Aufgrund unserer Zusammenarbeit erhalten Mitglieder des Ähtäri Zoo Cashback Programms nun jedes Mal Cashback, wenn sie den Zoo besuchen. Zusätzlich können sie bei zahlreichen Partnerunternehmen der Cashback World einkaufen und von Cashback und Shopping Points profitieren - egal ob online oder vor Ort mit ihrer Ähtäri Zoo Cashback Card", freut sich Timo Karhunen, Managing Director von myWorld Finland Oy, dem finnischen Betreiber der Cashback World.



Zwtl.: Über das Ähtäri Zoo Cashback Programm



* Die Mitglieder des Ähtäri Zoo Cashback Programms erhalten bei allen Einkäufen, die sie online oder im stationären Handel bei einem der auf cashbackworld.com gelisteten Partnerunternehmen tätigen, bis zu 5% Cashback und sammeln zusätzlich Shopping Points, die sie für spezielle Deals der Partnerunternehmen einlösen können. * Die Shoppingvorteile können von den Mitgliedern des Ähtäri Zoo Cashback Programms bei ihren Einkäufen bei über 90.000 Partnerunternehmen genutzt werden - und das in 47 Ländern weltweit. Allein in Finnland stehen ihnen über 600 Partnerunternehmen zur Verfügung. * Mit jedem Einkauf, der mit der Ähtäri Zoo Cashback Card getätigt wird, fördert man den Schutz der natürlichen Lebensräume von Pandas. * Das Programm ermöglicht es auch kleinen Unternehmen, Teil der internationalen Shopping Community zu werden und ihren Kunden Einkaufsvorteile zu gewähren.



Zwtl.: Über den Ähtäri Zoo



Der Ähtäri Zoo wurde im Jahr 1973 erbaut und beherbergt heute über 50 verschiedene Tierarten, die hauptsächlich in Nadelwaldgebieten beheimatet sind. Der Zoo erstreckt sich über eine Fläche von 60 Hektar und liegt in einer naturbelassenen Umgebung, die durch unterschiedlichste Gelände- und Vegetationsformen geprägt ist. Eine drei Kilometer lange und eine 1,5 Kilometer lange Route führen durch das Areal, in dem rund 300 Tiere beobachtet werden können. Der Zoo ist das ganze Jahr über täglich geöffnet. Am 18. Januar 2018 erhielt der Ähtäri Zoo die beiden Großen Pandas Lumi (Jin Baobao) und Pyry (Hua Bao) direkt aus China. Das beeindruckende, neu errichtete Snowpanda House, in dem die Pandas untergebracht sind, wurde am 17. Februar 2018 offiziell eröffnet.



Zwtl.: Über die Cashback World



Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions stellt die Cashback World Unternehmen ein unkompliziertes und innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 9,5 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 90.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile.



Rückfragehinweis: myWorld Finland Oy Timo Karhunen Tel.: +358 40 350 8222 E-Mail: timo.karhunen@myworld.com Ähtäri Zoo Jonna Pietilä Tel.: +358 30 621 5555 E-Mail: Jonna.pietila@ahtarizoo.fi



