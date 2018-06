Es ist nicht üblich, dass Veröffentlichungen aus der Türkei eine Woche lang ganz oben auf der Liste der Händler stehen. Aber genau das ist dieses Mal der Fall, da die türkische Zentralbank unter massivem Druck steht und die Lira wohl die volatilste Währung in diesem Jahr ist. Ansonsten wird der Schwerpunkt auf Rohstoffwährungen liegen, da wichtige Ereignissen für den AUD und CAD auf der Agenda stehen. Zinsentscheid der türkischen Zentralbank (Donnerstag, 13:00 Uhr) Die türkische Lira stand in diesem Jahr unter enormem Druck und die Türkei schien am Rande der Währungskrise zu stehen, welche durch die Zinsanhebung um 300 Basispunkte abgewendet werden konnte. Die Lira hat zwar einige der Verluste wieder gut gemacht, bleibt aber volatil. Die Händler befürchten, dass diese hawkische Wende nur vorübergehend ist und dass Präsident Erdogan nach den Wahlen im Juni eine Niedrigzinspolitik verfolgen wird. Vorerst muss die Zentralbank entschlossen und ...

