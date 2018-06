Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der von dem Beratungsunternehmen Sentix unter Investoren für Deutschland erhobene Konjunkturindikator deutet auf einen Konjunkturabschwung hin. Nach Angaben von Sentix sank der Indikator im Juni auf 18,5 (Mai: 23,5) Punkte. Es ist der fünfte Rückgang in Folge und der niedrigste Stand seit Juli 2016. Der Index der Lagebeurteilung ging auf 56,3 (59,8) Punkt zurück und der Erwartungsindex auf minus 13,8 (minus 7,8) Punkte. "Deutschland scheint besonders anfällig bei einer Ausweitung des Handelsstreits mit den USA", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die Daten. Schlüsselsektoren wie Autos und Banken wirkten zunehmend angeschlagen.

Der Konjunkturindex des Euroraum fiel auf 9,3 (19,2) Punkte, auch dies der fünfte Rückgang in Folge. Der Index der Lagebeurteilung sank auf 34,5 (42,8) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 13,3 (minus 2,0) Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit August 2012. Hübner ordnete den starken Indexrückgang so ein: "Die neue Regierung in Italien lässt die Anleger für die Eurozone Schlimmes befürchten - für keine andere Region in der Sentix-Umfrage sinken die konjunkturellen Erwartungswerte stärker."

Die Daten deuten laut Hübner darauf hin, dass die Investoren nicht nur eine Neuauflage der Euro-Krise, sondern auch die konjunkturellen Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA fürchten. Die Wirtschaft des Euroraum ist im ersten Quartal um 0,4 Prozent gewachsen und die deutsche Wirtschaft um 0,3 Prozent. Zumindest für Deutschland erwarten Volkswirte bisher eine Wachstumsverstärkung im zweiten Quartal.

Erste harte Konjunkturdaten für das zweite Quartal veröffentlicht das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag (Auftragseingänge und Industrieumsätze) und am Freitag (Industrieproduktion), jeweils für April. Volkswirte prognostizieren einen leichten Anstieg von Produktion und Bestellungen.

June 04, 2018

