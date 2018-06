Insgesamt 280 Milliarden Dollar weltweit sind 2017 in den Ausbau erneuerbarer Energien geflossen, so der Renewables 2018 Global Status Report von REN21. Der Löwenanteil wurde in die Solarenergie investiert.Im Vergleich zu 2016 sind im vergangenen Jahr die Investitionen in erneuerbare Energien wieder gestiegen. Das geht aus dem Renewables 2018 Global Status Report von REN21 hervor. Insgesamt 280 Milliarden Dollar steckten Investoren demnach in die verschiedenen Technologien wie Photovoltaik und Windenergie, Wasserkraft und Biomasse. Mit 160,8 Milliarden Doller floss der größte Teil des Geldes in ...

