In der Vergangenheit fuhr bei der Roth-Gruppe für Wartungszwecke sowie im Falle einer Störung ein Techniker zum Kunden, um den Fehler zu beheben. Dies war zeit- und kostenintensiv.

Mit dem Ziel, den Service weiter zu verbessern, suchte die Gruppe nach einer Lösung, über die sich Daten aus Maschinen an unterschiedlichen Standorten in einer zentralen Datenbank analysieren lassen und damit vorausschauende Wartung, also Predictive Maintenance, ermöglichen. Zum Portfolio der 1984 gegründeten Gruppe gehören individuelle Automatisierungen für ihre Kunden - von Software-Engineering (Roboter, SPS, NC), Hardware-Projektierung, Schaltschrankbau, PC based Automation bis zum herstellerunabhängigen Systemintegrator für Sondermaschinen.

Die Fernwartungslösung sollte vor allem zwei Anforderungen erfüllen: Jeder Zugriff auf die Fernwartung muss geloggt werden, sodass jede Fernwartung für den Kunden absolut transparent ist. Außerdem gilt es, die Verbindungen sowie auch die Maschinen vor Angriffen von außen zu schützen.

Flexibles IoT-Management

Deshalb entschied sich die Roth-Gruppe für eine Cloud-Lösung von Amazon Web Services in Verbindung mit der IoT-Plattform Endian Connect von Endian, einem Security-Hersteller für Industrie 4.0. Dessen Plattform ermöglicht einen sicheren und skalierbaren Zugriff auf viele Endpunkte mit einer ebenso großen Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen. Die Lösung basiert auf einem UTM-Gerät (Unified Threat Management), oft auch als Next-Generation-Firewall bezeichnet. Diese vereint mehrere Sicherheitsfunktionen, wie Anti-Virus, Firewall, IPS (Intrusion Prevention) und weitere Elemente, um komplexe Bedrohungen abzuwehren. Endian speichert die historischen Log-Dateien und liefert ...

