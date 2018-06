Die seit einiger Zeit bestehende Panik, dass die Finanzinstitute ihre Kunden an junge FinTechs verlieren könnten, hat sich bislang nicht bewahrheitet. Ein wesentlicher Grund dafür war, dass die FinTechs keinen grossen Kundenstamm haben. Auch wenn die Produkte top sind, so fehlt es ihnen an Kundenmasse, um zur wirklichen Bedrohung zu werden. Denn alleine die Deutsche Bank und Postbank haben zusammen über 20 Millionen Kunden.

Einige der klassischen Banken haben jedoch bereits erkannt, wie nützlich Kooperationen mit FinTechs sind und schaffen mit der Zusammenarbeit ein Win-Win aus Kundenstamm und neuen digitalen Lösungen. Beispiele sind die Direktbank ING mit Yolt oder die HSBC mit dem FinTech Bud. In einigen Fällen übernehmen Banken auch FinTechs, so hat sich die spanische BBVA mit den drei Start-Ups Holvi, Simple und Madiva verbunden.

Haben die Finanzinstitute durch die Kooperationen mit FinTechs weiterhin ihre Marktposition behaupten können, so geraten sie jetzt jedoch durch Amazon & Co unter Druck.

Amazon & Co. - Angriff von 2 Seiten

Dabei müssen sich die Institute auf zwei Seiten behaupten: Auf der einen stehen reine Bankdienstleistungen durch eCommerce-Unternehmen und auf der anderen eine starke Beeinflussung der Kundenerwartungen.

Kunden können heute mit Apple Pay, Google Pay und Amazon Pay auf eine Vielzahl von neuen Zahlungsdiensten zugreifen. Auch Kredite gibt es von Amazon schon und ein Amazon-Girokonto ist geplant. Aus Japan expandiert Rakuten mit Plattform-Services. Aus China baut bereits der Onlineriese Alibaba, der in seiner Heimat mit der Tochterfirma Ant Financial bereits mehr als eine halbe Milliarde Kunden versorgt, seinen Einfluss weiter in die USA und Europa aus.

Mit einem Klick bestellt und morgen geliefert

Vor allem aber die positiven Erfahrungen, die Kunden mit Amazon und anderen Internetanbietern gemacht haben, wirken sich drastisch auf den Bankensektor aus. Obwohl Kunden für beratungsintensive Leistungen noch immer vielfach den persönlichen Kontakt mit dem Bankberater suchen und schätzen, haben sich die Anforderungen in anderen Bereichen dramatisch geändert. Bei Leistungen wie Kontoeröffnung, kleinen Kreditanträgen, Zahlungsverkehr und Wertpapiertransaktionen erwarten Kunden zunehmend einfache und schnelle Prozesse über alle Medien hinweg.

Als Antwort auf diese Herausforderungen ...

