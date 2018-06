Die Deutsche Bank hat Stratec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 81 Euro angehoben. Der Diagnostikspezialist dürfte nach einem schwachen Jahresstart in den kommenden Quartalen stärker wachsen und ab 2019 von der Einführung etlicher neuer Produkte profitieren, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche auch der mittelfristige Ausblick./gl/tav Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-06-04/11:11

ISIN: DE000STRA555