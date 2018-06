Aarau (ots) -



Das renommierte Leipziger Zukunftsforschungsinstitut verstärkt den

länderübergreifenden Austausch mit eigenem Standort in der

innovativen Schweiz. Daniel P. Huber leitet den "Swiss Hub" des

praxisbezogenen ThinkTanks, der als Trendinstitut neuer Prägung

Schweizer Unternehmen auch bei der Umsetzung ihrer digitalen

Transformation begleitet.



Die in Aarau domizilierte Dependance bildet das Fundament, um auch

in und für die Schweiz ein erfolgreiches Netzwerk von

innovationsstarken Unternehmen aufzubauen und seine Dienstleistungen

vor Ort anzubieten. Bisher verfügt das von Auftraggebern unabhängige

Trendforschungsinstitut Anlaufstellen in Teilen Europas und den USA.

Nun soll es darum gehen, Visionäre, Entscheider und Treiber neuer

Innovationen vorzugsweise aus der Schweiz im 2b AHEAD Netzwerk

bekannt zu machen sowie Unternehmen bei deren Strategieentwicklung zu

unterstützen. "Eine stark exportorientierte Wirtschaft, die

Innovationskultur mit starkem Fundament im quartiären Sektor,

Offenheit und Bereitschaft um über unkonventionelle Wege in die

Zukunft zu investieren sowie die dem Land eigene - urdemokratische

DNA - welche kombiniert mit dem tiefverankerten Solidaritätsprinzip

New Work Modelle einfacher umsetzen lassen sind nur einige Vorteile,

um hier präsent zu sein", so Daniel P. Huber.



Seit über 15 Jahren analysiert der 2b AHEAD die Chancen und

Risiken der Trendentwicklungen individuell für das Geschäftsfeld

seiner Kunden. Hierzu werden nicht nur brancheninterne Akteure

einbezogen, sondern alle Beteiligten, die die Zukunft des

Geschäftsmodells prägen, was für die international agierende Schweiz

und Land ohne natürlich Rohstoffe besonderen Stellenwert hat. Es wird

ersichtlich, wer die Trendwelt wirklich treibt, aus welchem Grund und

mit welchen Folgewirkungen.



Darauf basierend berät und begleitet der ThinkTank die Unternehmen

auch beim Aufbau, bei der Umsetzung und Optimierung von

Innovationsmanagement-Strukturen und Prozessen. Zudem hilft er bei

der Zusammenstellung von Innovationsteams nach wissenschaftlichen

Methoden der Kompetenzmessung, motiviert und leitet diese Teams bei

der Entwicklung neuer Produkte, Strategien und Geschäftsmodelle.

Seine Expertise gewinnt das Zukunftsforschungsinstitut nicht allein

aus der Qualität der eigenen Berater. Basis seiner Arbeit und

wesentlicher Bestandteil ist das Netzwerk zu über 1.500 Strategie-

und Innovations-Chefs der internationalen Wirtschaft.



Mehr: https://www.zukunft.business/institut/swiss-hub/



Originaltext: 2b AHEAD ThinkTank

Kontakt:

Janine Weise - Head of Publishing House

2b AHEAD ThinkTank

E-Mail: janine.weise@2bahead.com

Mobil: +49 170 680 06 97