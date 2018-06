Zürich (ots) -



autoSense geht mit einem digitalen Fahrzeugassistenten an den

Start. Mit der App erhalten Privatpersonen und Flottenmanager per

sofort eine grosse Bandbreite an Dienstleistungen rund um die

intelligente Vernetzung von Autos. Die Lösung ist kompatibel mit

allen Automarken und soll als offene Plattform laufend um weitere

Services ergänzt werden. Swisscom, AMAG und Totalmobil! sind bereits

Partner des Unternehmens.



autoSense vernetzt Fahrzeuge intelligent und bietet damit Kunden

noch mehr Sicherheit, Komfort sowie Zeit- und Geldersparnis. Dank

einem digitalen Fahrzeugassistenten erhalten Privatpersonen und

Flottenmanager umfassende Services. Erhältlich ist das Angebot per

sofort auf www.autosense.ch sowie in ausgewählten AMAG-Garagen. Die

Lösung funktioniert mit sämtlichen Automarken und ist kompatibel mit

Fahrzeugen ab Modelljahr 2004.



Von Diebstahlwarnung bis Fahrtenbuch



Mit der autoSense App sowie einem Adapter, der mit dem Fahrzeug

verbunden wird, erhält der Nutzer wertvolle Informationen. So sieht

er beispielsweise stets den aktuellen Standort des Fahrzeugs. Wenn

sich das Auto unbeabsichtigt bewegt, wird ein Alarm ausgelöst. Sind

Füllstand von Tank und Batterie ungenügend, wird dem Fahrer

rechtzeitig der Standort der nächsten Tankstelle, Ladestation oder

Garage gezeigt. Auch Fahrzeit und Distanz werden dokumentiert und im

Tripjournal aufgezeichnet. Der «Eco Drive Score» stellt die

Fahrdynamik in einer einfachen Kennzahl dar. Optional steht ferner

ein Swisscom WiFi Datenpaket inkl. Roaming bereit.



Offene Plattform: Laufende Ergänzung um Dienstleistungen von

Partnerunternehmen



Nebst den erwähnten Basisservices stehen dem Nutzer auch Angebote

von Partnerunternehmen zur Verfügung: So bietet etwa AMAG proaktive

Service-Terminvorschläge. Oder Totalmobil! stellt sicher, dass bei

einer Panne automatisiert Hilfe aufgeboten wird. Das Angebot wird

laufend ausgedehnt um Dienstleistungen zusätzlicher Partner. In Kürze

verfügbar werden beispielsweise auf den individuellen Fahrstil

zugeschnittene Versicherungsprodukte und die vollständig digitale

Abwicklung von Tank- und Parkvorgängen sein. Der Nutzer kann die

Partnerservices seiner Wahl direkt in der autoSense App ergänzen. Er

entscheidet somit jederzeit selber über die Weitergabe der

registrierten Daten an die entsprechenden Partner und profitiert so

von individualisierten Angeboten.



Basispaket zum kleinen Preis



Die Aktivierung des digitalen Fahrzeugassistenten kostet den

Privatkunden ohne WiFi einmalig CHF 69.-, mit WiFi inklusive 3 GB

Datenpaket CHF 99.-. Während den ersten drei Monaten ist die Nutzung

des Services kostenlos. Anschliessend fallen nur dann Gebühren von

CHF 5.- pro Monat an, wenn keine Partnerservices aktiviert werden.

Die mehrmonatige Testphase hat gezeigt, dass das Angebot sehr

positives Echo auslöst. Gefragt bei den über 600 Testkunden waren

insbesondere Servicedienstleistungen und individuelle

Versicherungsprodukte.



Namhafte Partner im Boot



autoSense kann bereits zum Start auf eine breite Palette an

Partnern zählen. Swisscom fungiert als Investorin und

Technologiepartnerin. Als Servicepartner sind AMAG und Totalmobil! im

Boot. AXA ist zudem als Entwicklungspartner zur Durchführung von

Crash-Tests involviert und nutzt bereits die Flottenmanagement-Lösung

von autoSense.



Geführt wird das Jungunternehmen von Jaap Vossen (Chief Executive

Officer) und Sachin Mittal (Chief Technology Officer). Vossen

verantwortete zuvor das Internet of Things (IoT) Geschäft bei

Swisscom. Mittal war fürs Business Development bei Swisscom

Consumer-IoT zuständig. Jaap Vossen freut sich auf den Start. «Ich

bin überzeugt, dass wir unseren Kunden ein attraktives und in der

Schweiz einmaliges Angebot offerieren können. Der offene Ansatz lädt

zudem zum Mitwirken ein. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir

ein zukunftsträchtiges Schweizer Ökosystem schaffen.»



Weiterführende Informationen: www.autosense.ch



Kontakt:

Jaap Vossen, CEO, jaap.vossen@autosense.ch

0800 099 099