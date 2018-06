Zürich - Die Woche war in Europa von hoher Volatilität geprägt wegen den Regierungskrisen in Italien und Spanien. Am Donnerstag kam es an den Börsen zu einem regelrechten Einbruch mit einer Erholung am Freitag aufgrund der Stabilisierung der politischen Lage.

Während der S&P 500 sich mit einer Wochenveränderung von 0.5% behaupten konnte, mussten die europäischen Börsen Verluste hinnehmen. Beim DAX und SMI beliefen sich diese auf 1.7% bzw. 1.6%, beim Euro Stoxx 50 auf 1.8%. In der Schweiz litten zinssensitive Titel aus der Banken- und Versicherungsbranche am Meisten, SGS, Sika und Swatch konnten hingegen ein leichtes Plus verzeichnen.

Die Zinsmärkte zeigten sich von der äusserst lebhaften Seite. Am Dienstag fielen die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in den USA von 2.93% auf 2.76%, zogen aber seither wieder auf 2.89% an. Flucht in die Sicherheit liess die Renditen im Bund zuerst sinken. Allerdings notierte dieser zum Wochenschluss fast unverändert bei 0.38% (Vorwoche: 0.41%). Die politischen Unsicherheiten zeigten sich dramatisch in der Renditeentwicklung der 10-jährigen Staatsanleihe Italiens. So erhöhte sich diese von 2.46% auf 3.1% innert zweier Tage. Die Ablehnung eines eurokritischen Finanzministers durch den Staatspräsidenten und die letztendlich doch noch erfolgreiche Regierungsbildung führten zu einem Rallye und liessen die Renditen wieder auf ...

