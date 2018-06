Hamburg (ots) -



"Innovationen und neue Technologien live erleben und ausprobieren" ist die Kernidee des DIGITAL KINDERGARTEN, einer Tech-Konferenz, die am 7. Juni in Hamburg stattfindet. news aktuell ist als Aussteller mit einem eigens programmierten Videospiel namens "Super Communication Land" mit dabei, das den Unternehmenskern und die Markenbotschaften von news aktuell auf spielerische Art und Weise repräsentiert. Der Spieler muss sich dabei den typischen Herausforderungen der Kommunikationsbranche stellen, die mit Hilfe der Tools und Services von news aktuell überwunden werden können.



Beim DIGITAL KINDERGARTEN am 7. Juni 2018 im Hühnerposten in Hamburg können Geschäftsführer, Marketing- und Kommunikationsprofis sowie Agenturleute in entspannter Atmosphäre neue Gadgets und technische Highlights von morgen schon heute anfassen und mit ihnen experimentieren. So erleben sie selbst, welche neuen Möglichkeiten Innovationen und digitale Transformation bieten. news aktuell ist unter den limitierten 30 Ausstellern mit dabei und bringt ein eigens programmiertes Videospiel mit dem Namen "Super Communication Land" mit.



"Für erfolgreiche Marketingentscheider und Kommunikationsprofis ist es essentiell, dass sie digitale Innovationen kennen und verstehen; das geht aber nur, wenn man diese auch selbst live erlebt und getestet hat. Der DIGITAL KINDERGARTEN ist dafür eine optimale Plattform. Hier kann jeder, fernab vom Büroalltag, neue Technologien entdecken und spielerisch ausprobieren. Da darf news aktuell als Buzzmaker der Kommunikationsbranche mit einem innovativen Auftritt natürlich nicht fehlen", erläutert Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell.



Mit dem "Super Communication Land" werden Unternehmenskern und Markenbotschaften von news aktuell - passend zum innovativen Ansatz des DIGITAL KINDERGARTEN - interaktiv erlebbar gemacht. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle einer Heldin, die sich im "Pixel-Look" durch die Welt der Kommunikation schlägt und dabei branchentypischen Herausforderungen stellen muss: etwa veralteten Verteilern, unpassenden Zielgruppen und mangelnden Kommunikationsanlässen. Mit Hilfe der Tools und Services von news aktuell sollen diese Hindernisse überwunden werden.



Zusätzlich zum Angebot der Austeller haben die Besucher die Möglichkeit an Impulsvorträgen zu großen Tech- und Kommunikationstrends teilzunehmen. Die 30 Speaker - unter anderem von Facebook, Google, Twitter, Daimler, Online Marketing Rockstars und Deutscher Telekom - sprechen zu Themen wie Podcast, Bitcoin, Blockchain, Virtual Reality, Echtzeitkommunikation und Automatisierung.



Datum: Donnerstag, 7. Juni 2018 9:00-19:35 Uhr: Vorträge, Diskussionen & Gadget-Marktplatz Ab 19:45 Uhr: After-Show-Party Ort: Hühnerposten, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg



Weitere Informationen, Programm und Tickets zum DIGITAL KINDERGARTEN: http://digitalkindergarten.de/



Über news aktuell:



Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots, zimpel und webconnect gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.



