EU-Politiker wollen den Plastikverbrauch endlich senken. Die Industrie leistet mit aller Kraft Widerstand - und argumentiert sogar mit Häftlingen.

Ausgerechnet Rüdiger Baunemann hat Plastiktüten und Pappbechern abgeschworen. Für Einkäufe hat er immer eine Faltkiste im Kofferraum. Und seinen frischen Kaffee lässt er sich auch unterwegs stets in einen eigenen, grünblau gemusterten Thermobecher einschenken: "Manchmal ist er dann noch ein paar Cent günstiger."

Baunemann ist Geschäftsführer von PlasticsEurope in Deutschland und damit Interessensvertreter für den umstrittensten Werkstoff unserer Zeit. "Wir bekämpfen die Industrie mit Verboten. Dabei liefert sie nur, was der Verbraucher nachfragt", sagt er. Mit seinem Kaffeebecher leistet Baunemann seinen ganz eigenen Beitrag zur Debatte. Er symbolisiert: Nicht die Industrie muss sich ändern. Sondern der Konsument. Plastik ist für Baunemann keine Plage. Sondern ein Hightechprodukt made in Germany, das wir wertschätzen sollten.

Kunststoffe sind omnipräsent, ganz gleich, ob in Entwicklungsländern oder Industriestaaten: Deutsche packen 68 Prozent ihrer Lebensmittel in Plastik ein, sie sitzen auf Plastikstühlen, trinken aus Plastikflaschen, auch Elektroautos und Windräder bestehen aus Hightechkunststoffen. Unser modernes Leben - ohne Plastik wäre es undenkbar.

Dieser Komfort hat eine Kehrseite: Von den Supermärkten dieser Welt aus hat sich Plastik verbreitet wie eine Plage. Es sammelt sich zu Inseln im Meer, auf Wiesen im Wald, versteckt sich in mikroskopisch kleiner Form in unserem Trinkwasser, auf unseren Äckern, in unserem Fleisch. Für Umweltschützer und Europas Politiker ist Kunststoff daher der Inbegriff einer Überfluss- und Wegwerfgesellschaft. Anders gesagt: einer Umweltplage, die mit aller Kraft bekämpft werden muss. So mächtig ist der Angstbegriff "Plastik" geworden, dass in dieser Woche gleich zwei Vizepräsidenten der EU-Kommission eine Richtlinie vorstellten, der zufolge Trinkhalme, Wattestäbchen, Luftballons und andere Einwegprodukte aus Plastik künftig verboten werden sollen. "Wir haben ein starkes Mandat", sagte Frans Timmermans. Und sein Kollege Jyrki Katainen nickte.

Doch der Gesetzgebungsprozess in Brüssel dauert, und ein Vorschlag ist nur ein Vorschlag. Hofft Baunemann. Und mobilisiert mit seinen Kollegen Widerstand, um den ein oder anderen Paragrafen noch umzubiegen. Brüssel ruft zur Entscheidungsschlacht ums Plastik? Die Branche rüstet zum Gegenschlag.

Es wird ein harter Kampf: Trotz aller politischen Maßnahmen hat sich die Menge des Plastikmülls in Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehnten noch verdoppelt, auf mehr als sechs Millionen Tonnen im Jahr. Nur ein Bruchteil davon wird recycelt. Der Rest wird verbrannt, verschifft und ins Ausland exportiert: aus den Augen, aus dem Sinn. Bestenfalls. Bis heute gilt: Wo Wohlstand entsteht, da entsteht auch Plastik. Jetzt entscheidet sich, ob sich diese Entwicklung überhaupt umkehren lassen kann.

Und die Kunststoffindustrie hat Macht. Rund 3300 Unternehmen erwirtschaften allein in Deutschland etwa 91 Milliarden Euro Umsatz: Sie fertigen Maschinen für die Herstellung von Plastik, stellen Kunststoffe her, verarbeiten sie - und haben zusehends Probleme, mit der Konkurrenz aus Asien mitzuhalten. Aus ihrer Sicht sind die Gesetzgeber in Brüssel nicht nur geschäftsschädigend, sondern auch einfältig: realitätsfremde Umweltpopulisten, die über Einwegbesteck und Strohhalme diskutieren.

Strohhalme! Rüdiger Baunemann lacht. Und entschuldigt sich dann gleich. Mehr als 60 Millionen Tonnen Kunststoff würden in Europa pro Jahr produziert, sagt er, "und uns fällt nichts Besseres ein, als Strohhalme zu verbieten". Sein Büro befindet sich in Frankfurt, im Glasturm des Verbands der Chemischen Industrie. Auf 13 Stockwerken sammeln sich hier Hunderte Interessenvertreter. Baunemann vertritt die Rohstoffhersteller, deren Plastikkügelchen weltweit zu Bauteilen und Verpackungen verarbeitet werden - und damit die Konzerne, in deren Laboren die Karriere des Kunststoffs begann: Es war ein Chemiker aus München, der 1910 den Begriff Kunststoff überhaupt erst prägte. Einige Jahrzehnte später erschufen Forscher bei BASF das Styropor. Noch heute zählt der Ludwigshafener Konzern zu den größten Produzenten von Styropor, und in Leverkusen schafft Covestro leistungsfähigste Kunststoffverbindungen. Die deutschen Unternehmen, sagt Baunemann, können mehr als Einwegplastik.

Dass die EU nun genau dagegen vorgehen wolle, sei für sich genommen nicht schlecht. Aber es fehle eine "vernünftige" Definition. Was zähle denn als Einwegplastik? "Das könnten auch Blutbeutel sein." Baunemann warnt vor Wettbewerbsnachteilen - und vor einer weiteren Abwanderung der Produktion. Wenn die Regulierung dazu führe, ...

