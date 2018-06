SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Ein überzeugender Arbeitsmarktbericht in den USA und die Hoffnung auf eine Beruhigung der innenpolitischen Turbulenzen in Italien haben am Montag für Kauflaune an den asiatischen Aktienmärkten gesorgt. Händler sprachen von einem freundlichen Wochenbeginn, nachdem bereits die Wall Street zum Wochenschluss mit Aufschlägen die starken Arbeitsmarktdaten quittiert hatte. In Tokio trieb zusätzlich der angesichts der guten US-Daten zum Dollar nachgebende Yen. Stimmungstützend wirkte auch, dass US-Präsident Donald Trump nun doch entschlossen scheint, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un zu treffen.

Der Nikkei-225 stieg um 1,4 Prozent auf 22.476 Punkte und markierte damit den höchsten Tagesaufschlag seit sechs Wochen. Der US-Dollar kletterte auf 109,62 Yen nach Wechselkursen um 109 am Freitag zur gleichen Zeit. Die abgebende japanische Währung verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Exportwirtschaft und stützt daher den lokalen Aktienmarkt. Unter den Exportwerten legten Toyota und Sony um 3,9 bzw. 3,0 Prozent zu. Der Automobilsektor stellte mit plus 3,2 Prozent den Tagesfavoriten unter den Branchen.

Chinesische Kleinwerte erneut im Minus

Daneben meldeten auch die chinesischen Handelsplätze Hongkong und Taipeh auf Taiwan solide Aufschläge von 1,6 bzw. 1,5 Prozent. In Hongkong, der HSI verzeichnete den deutlichsten Tagesanstieg seit Ende April, stützte unter anderem der Immobiliensektor. Morgan Stanley hatte ihn auf "Übergewichten" hochgestuft. Der Taiex in Taipeh schloss auf einem Viermonatshoch und machte den höchsten Satz dem 21. Februar. Im Technologiesektor kletterten Taiwan Semi um 2,2 und Largan gar um 4 Prozent auf Jahreshoch.

Schanghai hinkte mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 3.091 Zähler hinter - etwas belastet vom chinesischen Kleinwerteindex ChiNext. Dieser baute seine Vorwochenverluste von 5,3 Prozent um weitere 0,4 Prozent aus. Kleinere Werte seien anfälliger angesichts der globalen Krisen wie dem Handelskonflikt mit den USA, hieß es im Handel. Gegen den Trend in der Region zeigte sich die Börse in Malaysia zunächst im Minus, drehte dann aber knapp ins Plus. Die Börse hatte allerdings zuvor zwei Tagen mit ordentlichen Gewinnen abgeschlossen. Volkswirte hatten ein deutliches Anziehen der Exporte für April prognostiziert. Die Daten werden am Dienstag veröffentlicht.

Während der Markt auf Neuseeland wegen eines Feiertages pausierte, ging es in Australien für den Leitindex S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent nach oben. Nachdem der lokale Finanzsektor am Freitag auf den tiefsten Stand seit 19 Monaten abgerutscht war, erholten sich die entsprechenden Werte nun. Hintergrund waren staatliche Ermittlungen über Verfehlungen australischer Finanzinstitute. CBA hatte eine Strafe wegen Geldwäsche und der Verletzung von Antiterrorismusbestimmungen von 700 Millionen Austral-Dollar akzeptiert. Anleger hofften, dass die Sache damit ausgestanden sei. Die Aktie der größten Bank Australiens stieg um 1,4 Prozent und stützte die übrigen Sektorwerte im Schnitt um 0,6 Prozent. Gegen den Trend büßten ANZ weitere 0,2 Prozent ein, die Bank schlägt sich weiter mit Ermittlungen zu kriminellen Machenschaften herum.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.025,50 +0,59% -0,65% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.475,94 +1,37% -1,27% 08:00 Kospi (Seoul) 2.447,76 +0,36% -0,80% 08:00 Schanghai-Comp. 3.091,17 +0,52% -6,55% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.831,58 +0,29% -8,06% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.991,42 +1,66% +1,98% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.109,50 +1,47% +4,38% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.465,21 +1,10% +0,72% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.757,08 +0,04% -2,25% 11:00 BSE (Mumbai) 35.209,67 -0,05% +4,13% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:46 % YTD EUR/USD 1,1713 +0,4% 1,1665 1,1678 -2,5% EUR/JPY 128,24 +0,4% 127,69 127,51 -5,2% EUR/GBP 0,8762 +0,2% 0,8740 0,8791 -1,5% GBP/USD 1,3369 +0,2% 1,3347 1,3286 -1,1% USD/JPY 109,48 +0,0% 109,48 109,18 -2,8% USD/KRW 1069,26 -0,2% 1071,89 1074,49 +0,2% USD/CNY 6,4096 -0,2% 6,4204 6,4174 -1,5% USD/CNH 6,4026 -0,2% 6,4143 6,4128 -1,7% USD/HKD 7,8469 +0,0% 7,8457 7,8457 +0,4% AUD/USD 0,7639 +0,9% 0,7571 0,7546 -2,3% NZD/USD 0,7025 +0,6% 0,6986 0,6986 -1,0% Bitcoin BTC/USD 7.608,60 -1,5% 7.724,29 7.589,91 -44,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,97 65,81 +0,2% 0,16 +10,4% Brent/ICE 76,85 76,79 +0,1% 0,06 +18,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,97 1.293,68 +0,0% +0,30 -0,7% Silber (Spot) 16,44 16,41 +0,1% +0,02 -3,0% Platin (Spot) 901,45 903,45 -0,2% -2,00 -3,0% Kupfer-Future 3,10 3,09 +0,2% +0,01 -6,8% ===

June 04, 2018 04:52 ET (08:52 GMT)

