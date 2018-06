Von Max Bernhard

PARIS (Dow Jones)--Die französische Bank Societe Generale hat mit den US- und französischen Behörden eine grundsätzliche Einigung in Bezug auf den Libor Interbanken-Referenzzinssatz und Transaktionen mit Libyen als Gegenpartei erzielt.

Die Strafzahlungen, in die die Bank im Gegenzug einwilligte, seien vollständig durch zuvor getroffene Risikovorsorge abgedeckt, teilte die Societe Generale SA mit. Im März hatte die französische Bank mitgeteilt, sie habe 1 Milliarde Euro für die Rechtsstreitigkeiten zurückgestellt.

Die Einigung zu den Libor-Einreichungen der Bank wurde mit dem US-Justizministerium und der U.S. Commodity Futures Trading Commission erzielt, in den USA die Aufsichtsbehörde für Warenterminhandel. Bei Libyen betrifft die Einigung das US-Justizministerium und die französische Aufsicht für Finanzkriminalität Paquet National Financier. Die Einigung muss noch von französischen und US-Gerichten abgesegnet werden. Anhörungen dazu wurden laut Mitteilung der Bank für den 4. und 5. Juni angesetzt.

Der Libor, oder London Interbank Offered Rate, ist der Zins zu dem sich Banken gegenseitig Geld leihen. Er ist auch Referenzzinssatz, der unter anderem für die Berechnung des Kreditzinses herangezogen wird und dient so als Basis für Finanzgeschäfte in Billionenhöhe. Er wurde in der Vergangenheit aus Vorschlägen von ausgewählten Banken berechnet, die auf subjektiven Einschätzungen der aktuellen Kreditbedingungen am Markt basierten, anstatt auf tatsächlich gezahlten Zinsen. Die Manipulation des Libor und anderer Referenzzinssätze wie Euribor, in die zahlreiche Banken involviert waren, gilt als einer der größten Finanzskandale der vergangenen Jahre.

