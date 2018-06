FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ALFA FINANCIAL SOFTWARE PRICE TARGET TO 205 (520) PENCE - 'EW' - BARCLAYS RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 700 (690) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 72 (65) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BP PRICE TARGET TO 690 (590) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 4100 PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 3300 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3300 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 865 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1915 (1560) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 1764 (1834) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 751 (759) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 758 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES BP PRICE TARGET TO 640 (610) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 140 (122) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES GVC HOLDING TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1135 (880) PENCE - HSBC RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2820 (2700) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2750 (2635) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 325 (300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 716 (720) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 110 (125) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 415 (450) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES AFH FINANCIAL PRICE TARGET TO 395 (381) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4000 (3300) PENCE - LIBERUM RAISES SIG TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 157 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS DIXONS CARPHONE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BODYCOTE PLC TARGET TO 890 (830) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - UBS CUTS OPHIR ENERGY PRICE TARGET TO 80 (100) PENCE - 'BUY'



