Köln (ots) - Der CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa wird am 7. Juni 2018 in einer festlichen TV-Gala mit 400 hochkarätigen Gästen aus Medien und Politik im Auswärtigen Amt in Berlin verliehen. 847 Programme aus 21 EU-Mitgliedsstaaten und der Schweiz bewerben sich in den Bereichen Radio, Film, Fernsehen und Internet um Europas renommiertesten Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Europäischen Parlaments Antonio Tajani sind Schirmherren des CIVIS Medienpreises 2018.



Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, und der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, werden die begehrten Medienpreise überreichen - gemeinsam mit der Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburgs Patricia Schlesinger, dem Intendanten des Westdeutschen Rundfunks Tom Buhrow, dem Intendanten der Deutschen Welle Peter Limbourg, dem Intendanten des Norddeutschen Rundfunks Lutz Marmor, dem Intendanten des Deutschlandradios Stefan Raue.



Laudatoren sind u.a. Pinar Atalay, Sonia Seymour Mikich, Anja Reschke, Roger de Weck, Minu Barati-Fischer.



Moderatorin der CIVIS Preisverleihung ist Sandra Maischberger.



Europas bedeutendster Medienpreis für Integration wird als europäischer Radio- und Fernsehpreis verliehen. Mit dem CIVIS Online Medienpreis kommt eine Auszeichnung für journalistische Webangebote wie Webvideos hinzu. Der "Young CIVIS" wird als Förderpreis verliehen. Auch 2018 wird der Sonderpreis "Fussball + Integration" vergeben und der "CIVIS Kinopreis" als Publikumspreis.



