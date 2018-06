Zürich - Zürich liegt hinsichtlich Zukunftspotenzial auf Rang 13 unter den wichtigsten Städten der Welt, Genf auf Rang 16. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie Global Cities 2018, die A.T. Kearney heute vorgelegt hat. Spitzenreiter ist San Francisco, vor New York und London.

"Mit dem Global Cities Index ermittelt A.T. Kearney die mächtigsten Städte der Welt und mit dem Global Cities Outlook jene, die das grösste Potenzial für die Zukunft haben. Mit Zürich auf Rang 13 und Genf auf Rang 16 ist die Schweiz in der zweiten Kategorie prominent vertreten", kommentiert Markus Stricker, Partner und Managing Director von A.T. Kearney Schweiz. "Dass sich die beiden punkto Einwohnerzahl deutlich kleineren Schweizer Städte mitten unter Millionenmetropolen positionieren können, ist den Aspekten persönliches Wohlbefinden und Governance zu verdanken - oder mit anderen Worten der hohen Lebensqualität und der politische Stabilität. Das sind genau die Aspekte, welche die Attraktivität Zürichs und Genfs für globales Kapital und für Menschen ausmachen und zahlreiche internationale Unternehmen anziehen."

