Frankfurt - Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar mit leichten Kursgewinnen in die Handelswoche gestartet. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1712 US-Dollar gehandelt und damit höher als am Freitagabend. Zum Franken dagegen präsentiert sich die Gemeinschaftswährung bei einem Stand von 1,1544 recht stabil. Der US-Dollar ist dagegen mit 0,9856 Franken knapp schwächer als vor dem Wochenende.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird die Gemeinschaftswährung durch ...

