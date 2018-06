Der Dax startet mit Schwung in die neue Woche. Dabei werden die Belastungen von politischer Seite immer heftiger. Das zeitigt zwar noch kaum direkte Auswirkungen auf die Finanzmärkte, birgt aber immerse Risiken.Donald Trump macht Ernst. Und das nicht nur gegenüber Europa. Er geht in den Handelskrieg mit China, der EU, seinen Nafta-Partnern Kanada und Mexiko - also so gut wie mit der ganzen Welt. So gut wie alle haben Beschwerde bei der Welthandelsorganisation WTO eingelegt, ...

