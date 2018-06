Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-04 / 11:11 - Mietzeiträume ab sechs Monaten sind keine Wohnraumzweckentfremdung - Münchner Anbieter Mr. Lodge distanziert sich von Plattformen für touristische Vermietungen und Medizintourismus - Mr. Lodge richtet Fokus gezielt auf mittel- und längerfristige Mietzeiten von Arbeitskräften (München, 4. Juni 2018) Einvernehmen ist besser als Nachsehen: Mit Blick auf das Wohnraumzweckentfremdungsgesetz der Stadt München hat Mr. Lodge sein Profil geschärft. Als größter Anbieter möblierter Wohnungen auf Zeit positioniert sich das Unternehmen, das bereits seit mehr als 25 Jahren erfolgreich am Markt agiert, gezielt als Vermittler mittel- und längerfristige Mieteinheiten. "Seit dem zweiten Quartal 2018 vermitteln wir nur noch mittlere und längerfristige Mietzeiten. Da die Stadt München Anmietungszeiträume von drei bis fünf Monaten als Zweckentfremdung ansieht, können über uns Wohnungen und Häuser nur noch für mindestens ein halbes Jahr oder länger bezogen werden. Das bietet sowohl Mietern als auch Vermietern Sicherheit", sagt Norbert Verbücheln, Geschäftsführer der Mr. Lodge GmbH. Laut Mr. Lodge hatten kurzfristige Anmietungen in den vergangenen Jahren weniger als zehn Prozent des Umsatzes ausgemacht und entsprechen damit nicht dem Kern des Unternehmens. "Unser Angebot richtet sich seit jeher an Fach- und Führungskräfte sowie Expats, die beruflich längere Zeit in München tätig sind und für die ein Hotel aus Kostengründen und wegen der Anmietdauer nicht in Frage kommt. Mieter entscheiden sich bewusst für Mr. Lodge, weil sie eine richtige und vollmöblierte Wohnung suchen, in der sie wohnen und leben können", erklärt Verbücheln. Dazu zählen insbesondere Projektmanager verschiedenster Branchen. "Mit dem Vermietungsgeschäft an Medizintouristen, Tagesgäste oder Urlauber hat und hatte unser Geschäftsmodell nichts zu tun." Auch auf Vermieterseite positioniert sich Mr. Lodge noch deutlicher. "Kapitalanleger beziehungsweise Vermieter, die über uns inserieren, suchen mittel- und längerfristige Mietinteressenten, die Kontinuität bieten." Laut Mr. Lodge haben Vermieter, die mit Mr. Lodge kooperieren, mehrheitlich andere Beweggründe als die der Renditeoptimierung. "Vermieter bieten ihre Wohnung oder ihr Haus beispielsweise gezielt über uns an, wenn sie wissen, dass sie in einigen Jahren den Wohnraum selbst beziehen wollen, eine Eigenbedarfskündigung umgehen möchten oder in einigen Jahren anderweitig über die Wohnung verfügen möchten, zum Beispiel weil sie selbst längere Zeit ins Ausland gehen möchten. Die tage- oder wochenweise Vermietung zu Höchstkonditionen entspricht nicht unserer Klientel auf Vermieterseite", sagt Verbücheln. Die Vermittlung von Mietzeiträumen mit einer Dauer von sechs Monaten und mehr gestaltet sich in der Praxis laut Mr. Lodge positiv. "Unser Angebot deckt den speziellen Bedarf von Arbeitskräften nach möbliertem Wohnraum. Aktuell entfallen knapp vier von zehn Vermietungen auf einen Zeitraum von sechs Monaten und weitere knapp 40 Prozent auf Mietzeiträume von sieben bis zwölf Monaten. Knapp 20 Prozent mieten bei Mr. Lodge für eine Zeitspanne von mehr als einem Jahr und teilweise bis zu 25 Monaten", erläutert Verbücheln. *Über Mr. Lodge: Wohnen auf Zeit in München* Mit rund 3.000 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr und über 25 Jahren Erfahrung ist Mr. Lodge der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit in München und Umgebung. Ob für Projektmitarbeiter, Berufsanfänger, Expats oder Manager: über 80 Mitarbeiter kümmern sich in 16 Sprachen darum, dass Wohnungssuchende schnell und unkompliziert eine passende möblierte Wohnung finden. Dafür greift Mr. Lodge tagesaktuell auf rund 200 kurzfristig verfügbare Wohnungsangebote zurück. Allen Wohnungen gemeinsam sind die individuelle Komplettausstattung und der flexible Mietzeitraum. Dieser reicht von einigen Monaten zur Zwischenmiete bis hin zu mehreren Jahren. Darüber hinaus ist Mr. Lodge im Bereich Immobilienverkauf tätig und hilft Eigentümer, Objekte optimal am Markt zu platzieren. www.mrlodge.de [1] 