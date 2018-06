Aktienmärkte steigen, obwohl Handelskonflikte wieder zunehmen AUD profitiert von soliden Daten, wichtige Ereignisse folgen diese Woche AUDUSD scheint Oberseite zu favorisieren

Zusammenfassung:Die vergangene Woche wurde von der wiederkehrenden Handelskonflikt-Thematik dominiert, da US-Präsident Trump Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada, der EU und Mexiko verkündete. Es sind zwar keine Neuigkeiten, dass diese Länder zunächst davon freigestellt wurden, doch die Anleger hofften, dass es zu neuen Vereinbarungen kommt und das Thema damit abgeschlossen werden kann. So war die Entscheidung, Zölle zu erheben, ohne Zweifel eine negative Überraschung. Darüber hinaus drohte China damit, sich von Handelsgesprächen mit den USA zurückzuziehen, nachdem Trumps Regierung bekannt gegeben hatte, dass am 14. Juli eine Liste von chinesischen Importgütern in die USA im Wert von 50 Mrd. Dollar veröffentlicht wird. Der Zolltarif, der hier erhoben werden soll, liegt bei 25%.

Trotz Sorgen um den Handel versucht der US500 den Widerstand bei 2.740 Punkten zu überwinden. ...

