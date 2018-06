Paris - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Montag an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Nachdem am Freitag bereits der anhaltende Job-Boom in den USA für gute Laune diesseits des Atlantiks gesorgt hatte, legten die Aktienindizes der Region zu Wochenbeginn nun weiter zu.

So stieg der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone um 0,60 Prozent auf 3474,32 Punkte. Für den französischen CAC 40 ging es um 0,35 Prozent auf 5484,77 Punkte nach oben. Der Londoner FTSE 100 zog um 0,72 Prozent auf 7757,45 Punkte an und nahm damit weiter Kurs auf sein Ende Mai erreichtes Rekordhoch bei knapp über 7900 Punkten.

Aus Branchensicht gab es derweil nur Gewinner. Im Fokus standen dabei die Bankaktien, deren Sektorindex mit plus 0,63 Prozent auf Erholungskurs blieb. "Die Risikoaversion ...

