Kryptowährungen wie der Bitcoin haben in den letzten Jahren sehr stark an Bedeutung gewonnen. Dies wird in verschiedener Hinsicht deutlich. Der Bekanntheitsgrad des Bitcoin als einer der ersten Kryptowährungen liegt Umfragen zur Folge bei weit über 90 Prozent.

In der Gruppe der Befragten, die das 65. Lebensjahr bereits überschritten hatten, gaben lediglich 0,4 Prozent an, vom Bitcoin noch nie etwas gehört zu haben. Dieser Wert ist bei der Altersgruppe bis 30 mit knapp vier Prozent deutlich höher. Auch können sich weit mehr als 50 Prozent der Befragten über 65 Jahre vorstellen, eines Tages mit dem Bitcoin zu bezahlen. Diese Vorstellung ist bei den unter 30-jährigen sehr viel geringer ausgeprägt und beträgt nur etwas mehr als 40 Prozent.

Der Bitcoin als Zahlungsmittel

Das Bezahlen mit dem Bitcoin oder anderen Kyptowährungen ist nach wie vor nicht ...

