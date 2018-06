Börsengang der Homes & Holiday AG: Zeichnungsfrist beginnt am 5. Juni 2018 DGAP-News: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Börsengang Börsengang der Homes & Holiday AG: Zeichnungsfrist beginnt am 5. Juni 2018 04.06.2018 / 11:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Börsengang der Homes & Holiday AG: Zeichnungsfrist beginnt am 5. Juni 2018 - Spezialist für Ferienimmobilien will Wachstum in Spanien und Deutschland durch IPO beschleunigen - Platzierungsvolumen von bis zu 2.000.000 Aktien stammt vollständig aus einer Kapitalerhöhung - Aktien werden zu einem Preis von je 2,50 Euro angeboten - Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 5. Juni bis 21. Juni 2018 (Börse München, Segment m:access) München, 4. Juni 2018. Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9), Spezialist für Ferienimmobilien, plant den Börsengang im m:access, dem Qualitätssegment der Börse München. Angeboten werden 2.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu einem Preis von 2,50 Euro je Aktie. Altaktionäre geben keine Aktien ab. Derzeit verfügt die Gesellschaft über ein Grundkapital von 10.857.129 Aktien. Das öffentliche Angebot beginnt voraussichtlich am 5. Juni 2018 und endet am 21. Juni 2018 (14:00 Uhr). Anleger haben in diesem Zeitraum die Möglichkeit, durch eine Kauf-Order an der Börse München Aktien zu erwerben. Die Emission wird von der GBC AG und der GBC Kapital GmbH begleitet. Der Bruttoemissionserlös von bis zu fünf Mio. Euro dient der Wachstumsbeschleunigung. Die Homes & Holiday AG mit Sitz in München hat mit ihren Tochtergesellschaften als erstes Franchisesystem die zwei Wachstumsmärkte verbunden: Immobilienvermittlung und Ferienvermietung. Herzstück der Gruppe ist die 2005 auf Mallorca gegründete Porta Mallorquina. Auf der Mittelmeerinsel - dem wohl attraktivsten Ferienimmobilienmarkt Europas - wurde in den vergangenen Jahren ein skalierbares Geschäftsmodell vom Maklergeschäft bis zur Ferienvermietung mit Property Management aufgebaut. Dabei hat die Gruppe von Anfang an auf Digitalisierung gesetzt, um eine hohe Sichtbarkeit im Internet zu erreichen und die Franchise-Partner zu unterstützen. Mit Erfolg: Inzwischen gehört Porta Mallorquina auf den Balearen zu den TOP 3 Maklern und ist mit der Dachmarke Porta Mondial in Spanien und Deutschland aktiv. Der Ferienvermieter Porta Holiday vervollständigt das integrierte Geschäftsmodell der Gruppe. "Mit uns haben Anleger die Chance, in hoch attraktive Märkte und ein innovatives Geschäftsmodell zu investieren, dass den Proof-of-Concept erbracht hat", sagt Joachim Semrau, Gründer und CEO der Homes & Holiday AG. "Immer mehr Menschen erwerben eine Traumimmobilie zum Eigennutz oder als Renditeobjekt zur Vermietung. Um sie dabei zu unterstützen, haben wir in den vergangenen Jahren viel investiert. Jetzt wollen wir unser etabliertes Geschäftsmodell in Spanien und Deutschland ausrollen und Skaleneffekte nutzen." Das Marktpotential ist groß: Allein auf den Balearen wechseln pro Jahr Wohnimmobilien im Wert von mehr als 4 Mrd. Euro den Eigentümer. In Deutschland sind es mehr als 120 Mrd. Euro. Börsengang zur Wachstumsbeschleunigung Im Jahr 2017 hat die Gruppe ihre Verkaufs- und Buchungsumsätze von 95 Mio. Euro um mehr als 46% auf über 138,8 Mio. Euro erhöht - Tendenz weiter stark steigend. Im Kernmarkt Mallorca stiegen die Verkaufs- und Buchungsumsätze um 59% auf 85 Mio. Euro. Die Homes & Holiday AG ist nahezu schuldenfrei und verfügte zum Stichtag 31. Dezember 2017 über ein Eigenkapital in Höhe von 19,4 Mio. Euro. Im ersten Quartal 2018 wurde das Eigenkapital nochmals um 1,4 Mio. Euro erhöht. Die weiteren Mittel aus dem Börsengang von bis zu fünf Mio. Euro können damit vollständig zur Wachstumsbeschleunigung eingesetzt werden. Für Homes & Holiday stehen in den kommenden Jahren die Steigerung der Verkaufs- und Buchungsumsätze klar im Fokus. Dabei wird sich die Gruppe weiter auf Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien fokussieren: Spanien und Deutschland. Die Balearen, Kanaren, spanische Mittelmeerküste und in Deutschland insbesondere Nordsee, Ostsee und Süddeutschland bieten erhebliches Potenzial. Neben dem organischen Wachstum sollen auch bestehende Makler und Ferienvermietungsgesellschaften übernommen werden. Joachim Semrau: "Wir haben eine ganz konkrete Roadmap für die kommenden Jahre. Mit dem Börsengang können wir unsere Strategie noch konsequenter umsetzen." Der Rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt und weitere Informationen auf www.homes-holiday.com/de/ir Kontakt Homes & Holiday AG // Ludwigstraße 8 // 80539 München Investor Relations & Finanzpresse Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt. Allein ein Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt der Emittentin wird nach Billigung durch die BaFin veröffentlicht und wird im Internet auf der Website der Emittentin www.homes-holiday.com/de/ir und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein. 04.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Homes & Holiday AG Ludwigstraße 8 80539 München Deutschland Telefon: +49 211 86 81 57 30 E-Mail: info@homes-holiday.com Internet: www.homes-holiday.de ISIN: DE000A2GS5M9 WKN: A2GS5M Börsen: Freiverkehr in München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 691975 04.06.2018

