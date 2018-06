Der Onlinemodehändler Zalando nimmt weitere europäische Länder ins Visier. In diesem Sommer sei der Markteintritt in Irland und Tschechien geplant, kündigte der Konzern am Montag in Berlin an. Damit wäre das Unternehmen in 17 Ländern aktiv. Portugal oder auch Länder in Osteuropa könnten zu einem späteren Zeitpunkt folgen, ergänzte Zalando-Vorstand Rubin Ritter während eines Pressetages./she/tav

