Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Offensichtlich haben am Freitag die starken Daten aus Großbritannien für Pfund-Händler eine Überraschung dargestellt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei auf 54,4 Punkte gestiegen, was einem Plus von 0,5 Punkten gegenüber April entsprochen habe. Dies sei fast ein voller Indexpunkt mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...