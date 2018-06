München (ots) - Die E-WALD GmbH ist Deutschlands führender Systemanbieter für Elektromobilität im öffentlichen und privaten Raum. Wir konnten bereits über 100 Kommunen helfen Elektromobilität zu realisieren - so betreiben wir über 1000 öffentlich zugänglich aufgebaute Ladepunkte und unterhalten eine Mietflotte von rund 200 Elektrofahrzeugen vorwiegend im eCarsharing.



Und nicht nur Kommunen profitieren von unseren Ladelösungen. Auch Unternehmen, die ihre eigene Flotte laden oder den eigenen Mitarbeitern einen Mehrwert bieten, bis hin zu Eigentümern von Parkflächen, die die Attraktivität ihres Standorts erhöhen, setzen mit uns auf einen starken Partner.



Das Leistungsportfolio der E-WALD Ladelösungen startet bei einzelnen Ladeboxen, mit oder ohne Laststeuerung, geht über Mehrplatzsysteme in Wohn- und Büroobjekten hin zu leistungsstarken Ladelösungen im öffentlichen Raum mit Ladern mit bis zu 300kW.



Wenn Sie sich ein Elektroauto ausleihen möchten oder über die Anschaffung einer eigenen Ladestation nachdenken ist die E-WALD GmbH ihr kompetenter Ansprechpartner auf der Power2Drive Europe 2018 in München.



Außerdem präsentieren wir Ihnen exklusiv auf der Power2Drive Europe 2018 in München drei verschiedene Elektroautos aus nächster Nähe: einen Nissan eNV200 als geräumigen 7 Sitzer, einen Renault ZOE als beliebtesten, urbanen Elektroflitzer, beide als Carsharing Fahrzeuge, und als Highlight einen "etwas anderen" Nissan Leaf. Denn bei diesem Nissan Leaf handelt es sich um ein Projektfahrzeug, welches im E-WALD Teilprojekt ILS (Induktives Ladesystem) zusammen mit den Entwicklern der INTIS GmbH entwickelt wurde und seither das weltweit erste straßen-verkehrszugelassene Elektrofahrzeug mit berührungsfreiem, kabellosem Schnellladesystem im PKW Segment ist.



Besuchen Sie uns an unserem Messestand (Halle C1.140K) oder unserer Ausstellfläche (Halle C2.175) und Informieren Sie sich aus erster Hand über Elektromobilität und werfen Sie mit uns als starken Partner einen Blick in Richtung Zukunft.



Pressekontakt: Kontakt: E-WALD GmbH Technologiecampus 1 94244 Teisnach Tel.: +49 (0)9923 8045-310 Fax: +49 (0)9923 8045-315 info@e-wald.eu www.e-wald.eu