Unterhaltsam, informativ, lustig: SAT.1 startet am 16. Juli 2018 sein neues Vorabend-Programm. Die Comedy-Quizshow "Genial daneben - Das Quiz" feiert um 19:00 Uhr ihre Premiere. Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Wigald Boning und zahlreiche Gaststars lösen von Montag bis Freitag skurrile, bunte und wissenswerte Fragen der Zuschauer - zum Mitraten und Mitlachen. Das Format wird produziert von Constantin Entertainment.



Zwei Wochen später beginnt bereits um 18:00 Uhr die schönste Zeit des Tages - mit dem neuen Magazin "Endlich Feierabend!". Das Moderatoren-Duo Annett Möller und Daniel Boschmann bringt die Zuschauer ab 30. Juli 2018 gut informiert, gut gelaunt und gut beraten in den Feierabend. Die Sendung wird produziert von MAZ&More.



Kaspar Pflüger, Geschäftsführer SAT.1:



"Mit der Vorabend-Offensive gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Neuaufstellung. Nach einer intensiven Entwicklungs- und Testphase sind wir jetzt für diesen Timeslot mit mehreren Formaten in unterschiedlichen Genres hervorragend aufgestellt. Egal ob Magazin, Comedy oder Serie - das Programm wird Feel-Good-Fernsehen für die ganze Familie. Zum Start des neuen SAT.1-Vorabends freue ich mich sehr auf unser neues Feierabend-Dreamteam Annett Möller und Daniel Boschmann sowie die unvergleichliche 'Genial daneben'-Crew."



Außerdem in Planung für den Vorabend: die erste tägliche Erfindershow "Wie genial ist das denn?!", produziert von Warner, sowie eine neue tägliche Serie.



