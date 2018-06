Der Entwicklung des Silberpreises verlangt dem geneigten Investor vor allem Geduld ab. Ein kurzes Aufbäumen, das Mitte April kurz aufflackerte, fiel rasch in sich zusammen. Silber zog sich daraufhin in die stark ausgeprägte Handelsspanne 16,2 bis 16,8 US-Dollar zurück. Und in dieser notiert das Edelmetall noch immer, denn auch die Unterseite präsentiert(e) sich stabil. Derzeit gibt es wenig, ...

