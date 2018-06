Mit Gewinnen dürfte die Wall Street in die neue Woche gehen. Teilnehmer rechnen damit, dass die durch starke Jobdaten verursachte Rally vom Freitag noch eine Fortsetzung findet. Die US-Ökonomie befindet sich in besserer Verfassung als vielfach befürchtet worden war, wie die nahezu einhellige Meinung der Experten lautet. Die Daten haben auch zunächst die Sorgen rund um begonnene oder drohende Handelskriege in den Hintergrund geschoben. Das Thema bleibt aber aktuell und kann am Montag bereits wieder gespielt werden - zumal am Wochenende Gespräche zwischen Amerika und China ohne Ergebnis abgebrochen wurden.

Unter den Einzelwerten legen Microsoft vorbörslich 0,8 Prozent zu. Der Technologiegigant will die Software-Entwicklerplattform GitHub übernehmen. Advanced Micro Devices rücken um 1,5 Prozent vor, nachdem sie vor dem Hintergrund einer positiven Analystenstudie am Freitag bereits 4,9 Prozent geklettert waren.

