Derzeit trifft sich alles, was in der Branche Rang und Namen hat, in Chicago zum ASCO-Meeting. Auch das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis ist präsent und hat weiter Daten präsentiert. Zum einen wurden die neuesten Studien-Ergebnisse mit dem Medikament Kisqali vorgestellt, zum anderen zu Tasigna. Dabei konnten die jüngsten Daten zu Kisquali die Wirksamkeit des Krebsmittels erneuter untermauern. In einer Phase-3-Studie unter dem Namen "Monaleesa-3" wurde die Wirksamkeit in Kombination mit dem Wirkstoff Fulvestrant bei der Behandlung von Frauen nach der Menopause mit fortgeschrittenem Brustkrebs des Typs HR+/HER2 untersucht. Im Mittel konnten Patientinnen, die die Kombi-Behandlung erhalten haben, insgesamt 20,5 Monate ohne ein Fortschreiten der Krankheit überleben (progression free survival, PFS). Bei der Behandlung mit Fulvestrant allein lag dieser Wert lediglich bei 12,8 Monaten. Allerdings zeigte sich bei einer Untergruppe der Patientinnen keine Verbesserung des PSF. Die Analysten von JPMorgan kommentieren das Ganze, dass die Daten die allgemeine Wahrnehmung des Novartis-Onkologie-Auftritts kaum verändern werden.

