Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lloyds auf "Overweight" belassen. In Italien und nun auch in Spanien hätten die politischen Unsicherheiten zugenommen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürften die Eigenkapitalkosten für die europäischen Banken steigen, zudem könnten die Gewinne unter Druck geraten. Die Aktien der Briten aber zählten zu seinen "Top Picks" in der Branche. Lloyds steche durch die Dividendenrendite positiv hervor./la/gl Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-06-04/12:35

ISIN: GB0008706128