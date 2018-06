Mittlerweile wird das bedingungslose Grundeinkommen in vielen Teilen der Welt in ausgewählten Testregionen erprobt. Jetzt soll es auch in Italien eingeführt werden. Allerdings ist hierbei interessant, dass das Grundeinkommen in Italien nicht für alle ausbezahlt werden soll - das Grundeinkommen ist also an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das Grundeinkommen in Italien soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...