Putin zeigt sich gewillt, ein bilaterales Treffen mit dem US-Präsidenten zu veranstalten. Die amerikanische Innenpolitik verhindere dies jedoch.

Der russische Präsident Wladimir Putin macht politische Unruhe in den USA dafür verantwortlich, dass es noch kein bilaterales Treffen mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump gab. "Meiner Ansicht nach, ist das die Folge des heftigen innenpolitischen Kampfes in den Vereinigten Staaten", sagte das Staatsoberhaupt in einem am Montag veröffentlichten Radio-Interview mit dem österreichischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...