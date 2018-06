(shareribs.com) Chicago 04.06.18 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag durchwachsen. Weizen und Mais lagen unter Druck, während es für die Sojabohnen leicht nach oben ging. Juli-Mais verlor 2,5 Cents auf 3,915 USD/Scheffel. Mais stand am Freitag unter dem Eindruck technischer Verkäufe. Damit entfernt sich der Juli-Kontrakt weiter von der Marke von 4,00 USD, was die Notierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...