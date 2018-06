Bitcoin Group SE bestellt mit Marco Bodewein einen weiteren Geschäftsführenden Direktor DGAP-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Personalie Bitcoin Group SE bestellt mit Marco Bodewein einen weiteren Geschäftsführenden Direktor 04.06.2018 / 12:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bitcoin Group SE bestellt mit Marco Bodewein einen weiteren Geschäftsführenden Direktor - Ehemaliger Vorstand der ACON Actienbank startet mit sofortiger Wirkung - Aufgaben umfassen die Entwicklung von Bitcoin.de zu einer Börse für Kryptowährungen und Token - Bitcoin Group SE treibt somit die Professionalisierung ihrer Strukturen voran Herford, 4. Juni 2018 - Auf seiner heutigen Sitzung hat der Verwaltungsrat der Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) Herrn Marco Bodewein mit sofortiger Wirkung als weiteren Geschäftsführenden Direktor der Gesellschaft bestellt. Aufgrund des dynamischen Wachstums der Bitcoin Group SE, getragen von einer starken Nachfrage nach Kryptowährungen, wird die Unternehmensgruppe ihre Strukturen weiter professionalisieren. Mit Marco Bodewein übernimmt nun ein ausgewiesener Fachmann in Sachen Investmentbanking, Trading sowie Strategie und Aufbau Verantwortung im Unternehmen. Zuvor war Herr Bodewein als Vorstand der ACON Actienbank AG für das operative Geschäft tätig. Darüber hinaus verfügt er über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Investment Banking für klein- und mittelständische Unternehmen (Small und Mid Caps). Dank seiner langjährigen Expertise im regulierten Finanzbereich wird Marco Bodewein, neben Herrn Michael Nowak, als zusätzlicher Geschäftsführender Direktor die strategische Weiterentwicklung von Bitcoin.de, Deutschlands einzigem regulierten Handelsplatz für digitale Währungen, hin zu einer Börse für Kryptowährungen und Token unterstützen. "Marco Bodewein war unser Wunschkandidat für das operative Geschäft. Wir freuen uns, dass wir ihn von unserem gemeinsamen Weg überzeugen konnten. Neben der kontinuierlichen Verbesserung von Bitcoin.de für unsere Kunden, sowie nachhaltigem Wachstum der gesamten Unternehmensgruppe, ist für uns auch die Entwicklung der Konzernstrukturen von essenzieller Bedeutung. Marco Bodewein wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung dabei helfen, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen", sagt Martin Rubensdörffer, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bitcoin Group SE. Über die Bitcoin Group SE: Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100% der Anteile an der Bitcoin Deutschland AG, die Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold und Ethereum unter Bitcoin.de betreibt. Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter www.bitcoingroup.com Kontakt: Bitcoin Group SE Michael Nowak Nordstraße 14 32051 Herford E-Mail: ir2018@bitcoingroup.com Telefon: +49.5221.69435.20 Telefax: +49.5221.69435.25 Website: www.bitcoingroup.com Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49.89.89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com Website: www.crossalliance.com 04.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bitcoin Group SE Nordstrasse 14 32051 Herford Deutschland Telefon: +49.5221.69435.20 Fax: +49.5221.69435.25 E-Mail: ir2018@bitcoingroup.com Internet: www.bitcoingroup.com ISIN: DE000A1TNV91 WKN: A1TNV9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 692003 04.06.2018

