Die Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21 in der SPD, Hilde Mattheis, hat ihre Partei davor gewarnt, in die Profillosigkeit abzudriften. "Ich glaube, dass eine ganz klar linke Positionierung uns hilft. Überall da, wo sozialdemokratische Schwesterparteien genau diesen Kurs hinbekommen haben, sind sie auch wieder erfolgreicher", sagte Mattheis am Montag im RBB-Inforadio.

"Ich gucke nach Portugal, ich gucke nach Großbritannien, da sind sie erfolgreicher." Überall da, wo es um taktische Aufstellungen gehe, seien sie nicht erfolgreich. Mattheis warnte ihre Partei davor, sich unter rein taktischen Gesichtspunkten irgendwo aufzustellen und fremde Thesen zu vertreten. Nur mit Klarheit könne man gewinnen, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete.