Wer in Agrar-Grundstoffe und Nahrungsmittel investiert, kann von steigender Nachfrage und neuen Trends profitieren. Der DJE - Agrar & Ernährung zum Beispiel bietet seit nunmehr zehn Jahren Zugang zu wachstumsstarken Nischen.Am 2. Juni 2008 startete der Themenfons DJE - Agrar & Ernährung (ISIN: LU0350835707) und erwirtschaftete nach Angaben des Vermögensverwalters bis heute eine Wertentwicklung von 79,9 Prozent (Stand: 31.05.2018, DJE). Die jährliche Rendite des Aktienfonds beträgt nach Angaben der Gesellschaft 6,04 Prozent (Stand: 31.05.2018, DJE). "Wir sind mit der Entwicklung des Fonds seit seiner Auflage sehr zufrieden", betont Jörg Dehning, der seit Anfang 2010 für den Fonds verantwortlich ist. "Sie bestätigt die erfolgreiche Titelselektion von Unternehmen, die von den aktuellen Nachfragetrends profitieren. So werden im Zuge der steigenden Nachfrage nach gesundheitsfördernden und biologisch erzeugten Lebensmitteln natürliche Aromen, Süß- und Farbstoffe immer wichtiger." Auch die großen Nahrungsmittelkonzerne kämen nicht umhin, ihr Sortiment entsprechend anzupassen. Vor diesem Hintergrund seien weitere Akquisitionen auf diesem Gebiet nur eine Frage der Zeit. "Im DJE - Agrar & Ernährung setzen wir daher unter anderem auf Produzenten mit ausgewiesener Expertise im Bereich natürlicher Farbstoffe beziehungsweise glutenfreier Snacks/Cerealien. Zugleich ist in Zeiten niedriger Agrarrohstoffpreise die Steigerung der Effizienz bei den Landwirten umso wichtiger. Entsprechend betrachten wir Aktien von Unternehmen für aussichtsreich, deren Landtechnikangebote mit Hilfe sogenannter ‚precision farming' Optimierungen nennenswerte Anbaufortschritte versprechen", so der Investmentexperte weiter. Unter dem Begriff precision farming werden Techniken zusammengefasst, welche das Ertragspotenzial optimal ausnutzen und Kosten sparen sollen. Ziel des "Präzisionsackerbaus" ist es dabei, die Unterschiede in der Bodenbeschaffenheit und der Ertragsfähigkeit innerhalb eines Feldes zu berücksichtigen.

