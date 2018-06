Büdelsdorf (ots) - Als erster und einziger Anbieter im Video on Demand Markt bietet freenet Video jeden Monat ausgewählte Filme mit Movie Coins zum Abruf an. Im Monat Juni ist das epische Kinoabenteuer "Star Wars - Die letzten Jedi" Blockbuster des Monats.



Ein Fest für alle Science Fiction Fans: freenet Video bietet im Rahmen seiner zusätzlich zur Video on Demand (VoD) Flatrate abrufbaren Film Highlights den Kino Mega Blockbuster "Star Wars - Die letzten Jedi" als Blockbuster des Monats an. Für Nutzer bedeutet dies, dass sie den Film sowohl digital kaufen, als auch mit einem sogenannten "Movie Coin" leihen können.



So funktioniert freenet Video: freenet Video ist eine Video on Demand Online-Videothek, die für nur 4,99 Euro im Monat eine Flatrate für rund 1.000 Filme und Serien liefert. Zusätzlich bekommt jeder Neukunde sogenannte "Movie Coins", mit denen er sich Filme und Blockbuster aus dem monatlich wechselnden Top-Angebot von freenet Video abrufen kann. Wem das Angebot nicht reicht, der findet zudem rund 8.000 weitere Filme und Serien zum Leihen und Kaufen. Alle Filme und Serien gibt es in HD-Qualität und bis zu fünf Geräte sind pro Account nutzbar.



Blockbuster im Monat Juni:



Star Wars - Die letzten Jedi



Auf faszinierende und unerwartete Weise setzt "Star Wars: Die letzten Jedi" die Handlung aus "Star Wars: Das Erwachen der Macht" fort. Im neuen epischen Abenteuer der Skywalker-Saga werden uralte Mysterien der Macht entschlüsselt und erschütternde Enthüllungen aus der Vergangenheit kommen ans Tageslicht.



Weitere abrufbare Film Highlights im Monat Juni:



Scythian



In einer Zeit, in der einzelne Zivilisationen ausgelöscht wurden, werden die stolzen Krieger der Skythen zu Nomaden und ziehen skrupellos mordend durchs Land. Als sie die Familie des Soldaten Lutobor entführen, versucht der Anführer der Skythen seinen Krieger Weasel zu ermorden. Weasel überlebt und begibt sich mit Lutobor auf die Suche nach den Skythen...



Kiss the Coach



Der Ex-Fußballprofi George hatte alles: eine Familie, Geld und Erfolg. Mittlerweile ist davon nicht viel geblieben. Seine Frau Stacie hat sich von ihm scheiden lassen, die Karriere ist beendet und auf seinem Konto herrscht Ebbe. Da kommt es ihm sehr gelegen, dass die Fußballmannschaft seines Sohnes Billy einen neuen Trainer sucht. Doch so sehr er sich bemüht, Billys Herz zurückzugewinnen - ständig machen ihm die verführerischen Mütter einen Strich durch die Rechnung.



Bleeding Steel



Polizist Lin erhält eines Nachts einen brisanten Auftrag: Seine Spezialeinheit muss den Genetikforscher Dr. James sofort in Sicherheit bringen. Die Arbeit des Wissenschaftlers kann den Lauf der Welt verändern, weshalb dieser in tödlicher Gefahr schwebt. Kaum vor Ort angekommen, wird Lins Team von maskierten Söldnern mit futuristisch anmutenden Waffen gnadenlos dezimiert...



Fussball: Großes Spiel mit kleinen Helden



Regisseur und Oscar-Preisträger Juan José Campanella ("In ihren Augen") und die Macher von "Ich - Einfach unverbesserlich" bringen mit "Fußball" eine völlig neue, wunderbare und einzigartige Welt des Fußballs auf die Leinwand! Ein riesengroßer Animationsspaß für kleine und große Fußballfreunde und für alle, die wissen, dass es Wunder wirklich gibt - man muss nur fest daran glauben!



Das Angebot von freenet Video wird realisiert in Zusammenarbeit mit der Splendid Gruppe, insbesondere der Videociety GmbH meinVoD. Die freenet Group hat die Splendid Gruppe exklusiv und langfristig mit der Umsetzung und dem Betrieb von freenet Video beauftragt.



freenet Video ist per PC, Smartphone, Tablet oder auch Smart TV nutzbar. Pro Account können bis zu fünf Geräte verwendet werden. Für lediglich 4,99 Euro pro Monat und im ersten Monat sogar für nur 0,99 Euro gibt es Film- und Serienspaß in einer riesigen Auswahl. freenet Video ist ab sofort unter www.freenet-video.de sowie in allen 560 mobilcom-debitel Shops und im angeschlossenen Fachhandel zu haben.



Über freenet Video:



freenet Video bietet allen Nutzern eine Video-On-Demand-Flatrate für rund 1.000 Filme und Serien. Rund 8.000 weitere Filme und Serien stehen den Kunden zum Leihen oder Kaufen zur Verfügung. Das Produkt bietet Streaming in bester HD-Bildqualität und ist auf bis zu fünf Geräten wie TV, PC und Smartphone/Tablet nutzbar. freenet Video ist eine Marke der mobilcom-debitel GmbH und damit Teil der freenet Group.



