Hamburg (ots) - Ab sofort ist radio.de, Deutschlands größte Radioplattform, offizieller StreamOn Partner der Deutschen Telekom. So sind für StreamOn-Nutzer jetzt mehr als 30.000 deutsche und internationale Radiosender und Podcasts in einer App verfügbar, ohne dass das Radiostreaming auf das Datenvolumen angerechnet wird.



Die Senderauswahl des Service umfasst nicht nur die Streams der bekannten deutschen UKW-Sender, sondern auch internationale Musik- und Nachrichten-Sender sowie zahlreiche unabhängige Webradios, die sich auf verschiedenste Musikrichtungen konzentrieren. Mit dieser Programmvielfalt in nur einer App bietet radio.de Zugang zur ganzen Welt des Radios. Von der beliebten Morning Show des lokalen UKW-Senders über informative Wortprogramme und Podcasts bis zu DJ-Sets aus den angesagtesten Clubs der Welt wird das ganze Spektrum der Radiolandschaft schnell und einfach in einer App zugänglich.



Die StreamOn Option kann mit den aktuellsten App-Versionen für iOS (Version 4.4.1 und höher) und Android (Version 4.7.2 und höher) genutzt werden. Die Apps stehen jeweils kostenlos in den App Stores bereit. Auch die Premiumvariante radio.de PRIME ist in der aktuellsten Version für iOS (Version 4.4.1 und höher) und Android (Version 4.7.2 und höher) für StreamOn-Kunden nutzbar.



Der Service von radio.de ist darüber hinaus auch direkt über SONOS Lautsprecher und als Amazon Alexa Skill verfügbar. Auch auf dem Fernseher ist der Dienst über Apple TV, Android TV und Amazon Fire TV erreichbar. Zur Fußball-WM 2018 hat radio.de mit dem exklusiven FOOTBALLPEN eine neue Geräte-Kategorie vorgestellt, mit der die Nutzer diskret per Knochenschall Radioübertragungen verfolgen können.



