Am Markt für Staatsanleihen der Eurozone hat sich die Lage am Montag weiter beruhigt. Während die Renditen für Staatspapiere aus Italien nachgaben, zogen sich die Anleger aus als sicher geltenden Bundesanleihen zurück. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 161,04 Punkte. Die Rendite auf zehnjährige deutsche Staatspapiere stieg im Gegenzug um 0,02 Prozentpunkte auf 0,40 Prozent.

Die Rendite auf zehnjährige italienische Anleihen fiel dagegen deutlich um 0,12 Prozentpunkte auf 2,52 Prozent. Bereits am Freitag hatte es hier eine deutliche Erholung gegeben. Auch bei spanischen und portugiesischen Anleihen gingen die Renditen deutlich zurück.

"Die Risikoaversion ist mit der Vermeidung von Neuwahlen in Italien und der Hoffnung, dass sich die Wirtschafts- und Finanzpolitik in Spanien nicht groß ändern wird, gesunken", sagte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Entsprechend hätten sich Anleihen der Peripherieländer der Eurozone erholen können, während der Bund-Future seine Gewinne der letzten Woche zum Teil korrigiert habe.

Die Konjunkturerwartungen seien im Juni "regelrecht eingebrochen", teilte das Marktforschungsinstitut Sentix mit. Der entsprechende Teilindikator sei um 11,3 auf minus 13,3 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit dem Eurokrisenjahr 2012 gefallen. Die Skepsis gegen die neue Regierung in Rom sei "so stark, dass die Konjunkturerwartungen in der Eurozone regelrecht abkippen."/tos/jsl/fba

ISIN DE0009652644

AXC0149 2018-06-04/13:12