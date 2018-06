Köln (ots) - Der Genossenschaftsverband vergibt den Etat für die Konzipierung und Realisierung seiner Jahresberichte 2017 bis 2019 an die TERRITORY CTR GmbH. Mit rund 1.500 Mitarbeitern ist der Genossenschaftsverband gleichzeitig Prüfungs- und Beratungsverband, Bildungsträger und Interessenvertretung für rund 2.900 Mitgliedsgenossenschaften.



Die Content-Spezialisten richten den Jahresbericht grafisch und redaktionell neu aus. Den konzeptionellen Rahmen bildet eine Trilogie mit drei aufeinander Bezug nehmenden Leitideen - um den Nutzwert für die relevante Zielgruppe zu erhöhen, hat TERRITORY hierbei Bildsprache und erzählerische Herangehensweise konsequent überarbeitet. Exemplarisch zeigt sich dies bei dem aktuellen Jahresbericht, der unter dem Motto wasunsverbindet den Auftakt bildet: Konzipiert als Jahresmagazin stellt er in opulenten Bildern und journalistischen Texten konsequent die Menschen in den Mittelpunkt. Im Rahmen dieses Storytelling-Ansatzes kommen im Jahresbericht auch die Mitglieder auf einigen Doppelseiten mit Statements zu Wort. So entsteht ein einmaliges Panorama, was die genossenschaftliche Idee und den Genossenschaftsverband ausmacht.



Der Genossenschaftsverband betreut als Dienstleister Unternehmen aus den Bereichen Kreditwirtschaft, Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Dienstleistungen bzw. Energie-, Immobilien- und Versorgungsgenossenschaft mit rund acht Millionen Mitgliedern in 14 Bundesländern. Die Entscheidung für die TERRITORY CTR GmbH fiel nach einem Pitch.



Die Agentur unterstützt den Genossenschaftsverband von ihrem Standort in Köln aus mit der Gestaltung, redaktioneller Beratung, Bild- und Schlussredaktion, Fotoshootings sowie Druck- und Versanddienstleistungen.



"Der Jahresbericht ist ein zentrales Kommunikationsmittel für uns - gerade nach der Fusion des Rheinisch-Westfälischen-Genossenschaftsverbands und des Genossenschaftsverbands. In seiner neuen Form belegt der Jahresbericht vorbildlich, wie vielfältig heutzutage Genossenschaften sind", so Asmus Schütt, Bereichsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Genossenschaftsverbands. "Das Motto wasunsverbindet und das überzeugende grafische und redaktionelle Konzept von der TERRITORY CTR GmbH bringen unsere Haltung und unsere tägliche Arbeit perfekt auf den Punkt."



"Durch die emotionalere Inszenierung bekommen der Verband, die Genossenschaften und die vielen engagierten Mitarbeiter mehr Profil", ist Stefan Postler, Geschäftsführer der TERRITORY CTR GmbH, überzeugt. "Genossenschaften stellen sich wichtigen gesellschaftlichen Herausforderungen und verbinden Wirtschaftlichkeit mit sozialer Verantwortung. Der Genossenschaftsverband unterstützt sie dabei. Wir freuen uns, dieses Engagement in den nächsten drei Jahresberichten zeigen zu dürfen."



Weitere Infos zum Genossenschaftsverband finden Sie unter: http://ots.de/Le5XUg



Über TERRITORY



TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".



