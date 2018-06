Die Kursentwicklung seit dem Jahr 2000 bei dem Wertpapier von Telefonica kann nicht gerade als Erfolgsgeschichte beschrieben werden, ganz im Gegenteil! Das Papier setzte von über 31,00 Euro über die Jahre hinweg auf ein Niveau von grob 7,50 Euro bis ins Jahr 2016 zurück. Erst in diesem Bereich kam eine merkliche Gegenwehr der Käufer auf und führte im selbigen Jahr zu einem vorläufigen Doppelboden.

Zweiter Bodenbildungsversuch gestartet

Zwar konnte sich das Wertpapier kurzzeitig auf ein Niveau von 10,61 Euro nach oben lösen, allerdings misslang eine nachhaltige Aktivierung des Bodens, sodass die Aktie in diesem Jahr erneut in den Unterstützungsbereich von grob 7,50 Euro abgerutscht ist. Nun aber arbeiten Käufer an der gleichen Bodenbildungsformation und wecken dadurch neue Hoffnungen auf eine Erholungsbewegung in der Telefonica-Aktie. Möglicherweise kann mithilfe der vorausgegangenen Jahrestiefs nun ein nachhaltiger Supportbereich aufgestellt werden.

...

